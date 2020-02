CHOVE TORRENCIALMENTE EM ARACAJU E VÁRIAS RUAS E AVENIDAS FICAM ALAGADAS

06/02/20 - 07:22:48

A chuva torrencial que cai em Aracaju desde a madrugada desta quinta-feira (06) deixou ruas e avenidas completamente alagadas e deixando o trânsito complicado por conta dos engarrafamentos.

No centro da capital, as ruas ficaram alagadas por conta dos canais que transbordaram, chegando inclusive, a invadir algumas lojas.

Na periferia, a situação também é complicada, já que nos locais onde não há calçamento, a enxurrada formou um verdadeiro rio. O caso mais grave está sendo registrado na avenida Euclides Figueiredo e no bairro Santa Maria.

Até o momento não há informações sobre desabamentos ou vitimas, porém já foram registrados algumas colisões entre veículos de passeio.

O meteorologista do Centro de Meteorologia do Estado, ligado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Overland Amaral, revela que esse tipo de instabilidade climática é comum nesse período.

A Defesa Civil Estadual conta com um sistema de alerta, quem desejar receber os alertas da Defesa Civil Estadual via SMS, deve enviar mensagem para o número 40199, informando o CEP da localidade. Situações de emergência devem ser informadas pelo telefone 193. Na capital, intercorrências também podem ser informadas pelo número 199.

Foto redes sociais