CONFIANÇA E FREIPAULISTANO VENCEM NA ABERTURA DA 5ª RODADA DO SERGIPÃO

06/02/20 - 05:56:19

A quinta rodada do Sergipão Estadoum.bet, teve início na noite desta quarta-feira (05) com dois jogos e será finalizada no sábado (08). Em Aracaju, o Confiança enfrentou o América de Pedrinhas, na arena Batistão. Os donos da casa pressionaram do começo ao fim jogo.

A previsão se confirmou e o Confiança venceu por 3×0, com gols do lateral-direito Thiago Ennes, do meia-atacante Ítalo e do atacante Marcelino. Com o resultado a equipe azulina segue na liderança da competição com 13 pontos em cinco jogos no estadual.

Na outra partida da noite, a equipe do Freipaulistano recebeu o Itabaiana no clássico do agreste. A partida aconteceu no estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo. O tricolor serrano não se intimidou e abriu o placar fora de casa com gol do atacante Sávio. Ainda no primeiro tempo o atacante Tiquinho empatou para o touro do agreste. E no segundo tempo, o meia Diogo virou a partida. Final de jogo: FreiPaulistano 2×1 Itabaiana.

A quinta rodada do Sergipão Estadium.Bet será finalizada no sábado com mais dois jogos. A equipe do Lagarto enfrenta o Sergipe, no estádio Albano Franco, em Simão Dias. E a equipe do Dorense recebe o Boca Júnior, no estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores. Os dois jogos às 15h30.

Nesta quinta-feira (06) a Comissão Estadual de Arbitragem realiza a Audiência Pública para divulgação da escala de arbitragem para os dois jogos do sábado. O evento será às 15 horas, no auditório da Federação Sergipana de Futebol, em Aracaju.

Fonte e foto FSF