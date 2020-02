EDITAL DO CONCURSO PARA A CÂMARA SERÁ PUBLICADO NO DIA 10, DIZ PRESIDENTE

06/02/20 - 05:00:23

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), em entrevista ao jornal da Fan FM, falou sobre o edital do Concurso Público. “Estaremos publicando o Edital no dia 10, do tão esperado concurso, que foi anunciado no início do meu mandato como presidente. Serão 50 vagas, sendo 16 para nível superior e 34 para nível médio e técnico”, informou.

Nitinho relatou os motivos que geraram a demora para sair o concurso: “Tivemos que organizar o Organograma da Casa, cujo último concurso foi realizado há mais de 30 anos. Precisamos primeiro organizar esse quadro de pessoal, para que a partir daí fosse deflagrado o processo de realização do concurso. Esse foi um trabalho técnico e que exigiu tempo da equipe que elaborou o organograma”.

Outros assuntos também foram abordados durante a entrevista, a exemplo do retorno antecipado. O presidente da Câmara enfatizou que a autoconvocação não gerou custos para os cofres públicos. “Não há gastos adicionais. Esse retorno antecipado foi um consenso entre os vereadores, já que em 2019 não houve tempo hábil para aprovar a redução do recesso. Ficou decido que voltaríamos em sessões extraordinárias, atendendo os anseios da sociedade”, disse ele.

A redução do recesso segue o modelo já adotado pela Assembleia Legislativa do Estado e pelo Congresso Nacional. “Iremos votar a redução do recesso já neste início de 2020. Além disso, estaremos discutindo projetos do Legislativo e também do Executivo, com atenção para o da ampliação do prazo para solicitar isenção do IPTU”, ressaltou.

Nitinho também falou sobre a reforma do prédio da Câmara: “Esta semana já ocorreu a licitação. As empresas apresentaram as propostas e estão correndo os tramites legais. Já conversamos com o presidente da Assembleia, Luciano Bispo, que nos cedeu o Plenário da Alese para que quando começar a reforma, pudéssemos dar andamento aos trabalhos da Câmara. Claro que iremos adequar o horário das nossas sessões à disponibilidade da Assembleia”.

Prédio próprio

Outro tema abordado foi a construção do prédio próprio para a Câmara Municipal de Aracaju. “Já temos o projeto pronto, mas precisamos de uma parceria da Prefeitura para que possa contrair empréstimo junto a uma instituição financeira para que seja tocada a obra, pois a Câmara não tem personalidade jurídica para contrair empréstimo. É um projeto bonito, que está pronto e se não for Nitinho a colocar para andar, será outro presidente”, disse o parlamentar.

Sessões

Finalizando a entrevista, Nitinho disse que vai manter o ritmo de trabalho do Legislativo, mesmo em ano eleitoral. “Os vereadores devem dar seguimento aos trabalhos dentro do Parlamento e de depois vai cuidar de sua campanha. A população acompanha tudo e cobra. Então cada um deve entender isso”, concluiu.

por Alexandra Brito