EM MENOS DE 48 HORAS, DOIS MOTORISTAS DE APLICATIVOS SÃO FEITOS REFÉNS

06/02/20 - 13:31:16

Um motorista de aplicativo foi vítima de falsos passageiros em Aracaju que na nlite desta quarta-feira (05) solicitaram uma corrida no Bairro Sol Nascente, e prenderam a vítima na mala do veículo após anunciar o assalto.

Esta é a segunda vez em um intervalo de dois dias, que policiais militares registraram o sequestro relâmpago de motoristas de aplicativo em Aracaju.

O primeiro caso foi registrado na terça-feira (04), no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão. O condutor sequestrado conseguiu abrir a mala do veículo e pulou na via, sofrendo graves ferimentos após pular da mala do carro em movimento.

Nesta quarta-feira (05) os homens estavam armados, obrigaram a vítima a entrar na mala e a ocorrência foi finalizada no Bairro Mosqueiro, próximo à Orla Pôr do Sol.

Quem tiver informações sobre os casos podem repassar ao Dique-Denúncia através do telefone 181.

Foto BPRv