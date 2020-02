Famosos prestigiam lançamento do Globoplay nos Estados Unidos. Fernanda Rodrigues, Lázaro Ramos, Marina Ruy Barbosa, Carolina Dieckmann e Mila Burns participaram do lançamento

O Globoplay entrou em operação no Brasil em 2015, e conta com cerca de 22 milhões de usuários por mês, com conteúdo gratuito e exclusivo para assinantes. São mais de 500 títulos disponíveis on demand, além do conteúdo do canal internacional da Globo. Séries, minisséries, novelas, produções originais, sucessos do cinema brasileiro, programas infantis, música e muito mais.