FIDA, SEMEAR INTERNACIONAL E SEAGRI LANÇAM PRÊMIO DE JORNALISMO EM SERGIPE

06/02/20 - 14:02:25

Inscrições de matérias de quatro categorias poderão ser feitas entre 01 de abril e 15 de julho

Profissionais da comunicação sergipana se reuniram na sede do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Sergipe – Sindijor, na manhã desta quarta-feira (05), para prestigiar o lançamento do Prêmio Semear Internacional de Jornalismo. Com as categorias impresso, online, rádio e televisão, o objetivo é premiar as melhores reportagens que tenham como temática projetos financiados pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola – FIDA na região Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Em Sergipe, o FIDA financia o projeto Dom Távora, executado pelo Governo de Sergipe através da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. O lançamento contou com a presença de representantes do FIDA e do Semear Internacional.

Na prática, o prêmio busca dar visibilidade às ações que tenham foco na agricultura e os pequenos produtores rurais como protagonistas, e prevê um total de R$ 70 mil em prêmios. “A intenção é evidenciar e divulgar as boas práticas que estão acontecendo no campo, no âmbito da agricultura familiar. Entendemos o trabalho dos jornalistas como fundamental para o que chamamos de Gestão do Conhecimento. Entendemos que as boas práticas são capazes de transformar a vida dos agricultores. Então, ao divulgar e evidenciar o que temos de melhor em nosso sertão e caatinga, somos capazes de transformar vidas”, disse a gerente de Cooperação Sul-Sul do Programa Semear Internacional, Ruth Pucheta.

Para o oficial da Divisão da América Latina e Caribe do FIDA, Leonardo Bichara, as matérias jornalísticas ajudam a dar transparência às ações desenvolvidas através do financiamento para a área rural. “O FIDA é a agência que tem hoje o maior volume de financiamento de projetos de desenvolvimento rural no Nordeste do Brasil, onde temos uma carteira de $ 500 milhões investidos. E o Semear Internacional é o nosso programa de disseminação dessas boas práticas. Nós atendemos cerca de 350 mil famílias no Nordeste, em Minas Gerais e Espírito Santo. A importância do prêmio é veicular os impactos do financiamento na vida dessas pessoas, para que os jovens permaneçam no campo, as comunidades quilombolas se sintam valorizadas e para que a gente modifique efetivamente o desenvolvimento do interior do nosso País”, destacou.

O secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim, ressaltou a importância do investimento para a mitigação da pobreza rural em Sergipe. “O projeto Dom Távora é uma parceria entre Governo do Estado e FIDA, abrange 15 municípios sergipanos e é direcionando principalmente para as comunidades tradicionais, mulheres e jovens. O objetivo do projeto é o desenvolvimento de negócios em diversas atividades, desde corte e costura, artesanato, passando pela avicultura, ovinocaprinocultura, aquicultura e pesca artesanal, etc. Essa parceria com o FIDA tem mudado a realidade do interior de Sergipe e esperamos que surjam muitas reportagens, porque tem muita coisa boa acontecendo aqui no nosso Estado”, afirmou.

Para o presidente do Sindijor, Edmilson Brito, a iniciativa traz o diferencial de valorizar o trabalho dos profissionais de comunicação em âmbito rural. “Nós, do Sindicado dos Jornalistas, trabalhamos nessa perspectiva de fortalecer e valorizar cada vez mais a nossa profissão. Na região Nordeste, temos poucos prêmios nesta linha rural e esperamos que este seja um incentivo para que entidades da área da agricultura possam desenvolver prêmios, para que os jornalistas contribuam ainda mais nesta área tão importante para a economia do Estado e do Brasil”, disse.

Inscrições, premiação e pautas

As inscrições estarão disponíveis entre 01 de abril e 15 de julho de 2020 e deverão ser realizadas através do formulário disponível no portalsemear.org.br, com envio de material pelos Correios. As reportagens devem ter data de veiculação entre 15 de janeiro e 30 de junho de 2020. As premiações totalizam R$ 70 mil, contemplando primeiros e segundos colocados nas categorias: impresso, rádio, televisão e internet. O primeiro lugar de cada categoria recebe, além de troféu e certificado, um prêmio no valor de R$12.500. Já os segundos colocados receberão a quantia de R$ 5 mil.

Os interessados em sugestões de pauta relacionadas ao Projeto Dom Távora podem acessar o site https://www.seagri.se.gov.br ou enviar e-mail com dúvidas e solicitações para [email protected].

