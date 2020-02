GM de Rosário prende em flagrante assaltante e recupera celular minutos após assalto

06/02/20 - 05:07:32

Na noite desta quarta-feira (05) a Guarda Municipal de Rosário após ser informada da ação de dois indivíduos realizando assalto nas proximidades da prefeitura na praça Clodoaldo Passos, a equipe coordenada pelo Secretário Batista, Cmt Josenildo GM Josevan, manteve contato com vítima e testemunhas, que confirmaram o roubo de um aparelho celular Motorola modelo E 4Plus.

Com as características dos assaltantes, a equipe fez diligências até Av. Humberto Gomes, ao aproximar da casa do suspeito, o homem conhecido como Bruno estava saindo da casa quando foi reconhecido pela vitima.

O suspeito negou participação no assalto, afirmou que estava apenas acompanhando o assaltante o qual seria menor de idade, segundo o acusado esse menor estaria com o celular da vítima.

Após diversas buscas o aparelho celular foi localizado na área externa, no fundo da casa do suspeito, entre uma vegetação as margens da linha férrea.

Diante dos fatos, o acusado Bruno de 18 anos, o aparelho roubado, vítima e testemunhas foram conduzidos para delegacia plantonista de Itabaiana para as medidas cabíveis.

Fonte Guarda Municipal de Rosário