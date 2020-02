GUALBERTO COBRA RESPEITO POLÍTICO E CITA EXEMPLO DE MARCOS SANTANA

06/02/20 - 14:32:07

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Francisco Gualberto (PT), subiu à tribuna na sessão desta quinta-feira (6) para cobrar mais respeito à política e citar exemplos de grandeza, segundo ele, de homens e mulheres que atuam nesse meio. “Vejo muita gente demonizando a política. Muitas vezes por interesses os mais mesquinhos possíveis. Mas nenhuma Nação, desde que o mundo é mundo, pode permanecer sem a existência da política. Não importa qual tipo de política”, disse.

Na concepção de Gualberto, pessoas ligadas a setores da imprensa, instituições de Estado, setor empresarial e outros, atacam sistematicamente a classe política justamente porque querem o domínio da hegemonia da sociedade. Mas são aves do agouro, segundo Gualberto, que tentam abater a democracia. “Se não tiver bastante firmeza e convicção de que pela política a gente pode ajudar ao coletivo, não fica na política. É difícil, pois há muitas pedras no caminho”, garante, alertando que os políticos sérios desempenham papel que muita gente não seria capaz de fazer.

Como exemplo de bom político, Gualberto citou o prefeito Marcos Santana, de São Cristóvão, que representa “grandeza de concepção política”. O deputado relatou em detalhes o acordo político feito com o prefeito de São Cristóvão após a eleição de 2016, quando na época Gualberto era líder do governo na Alese e foi pedir apoio de Marcos para a eleição de 2018. “Ele demonstrou gesto de grandeza de quem quer estar na política para atingir objetivos de servir a uma coletividade”, afirma Gualberto.

Ao procurar o prefeito, o deputado ouviu dele: “Não terei nenhuma dificuldade em lhe apoiar. Você é meu conterrâneo, conheço o seu perfil, militamos juntos no PT, mas eu tenho uma pauta. Eu preciso de parceiro para que algumas obras venham para São Cristóvão”. E esse gesto comoveu o então líder do governo. “Essa foi a exigência dele. Nenhuma conversa além disso. Nenhuma tratativa sobre cargos no Estado, nem nada mais”, garante Gualberto.

Na lista de prioridades do prefeito estavam: obra de pavimentação do povoado Caípe Velho, a ser inaugurada nos próximos dias; pavimentação asfáltica do bairro Pintos e região; pavimentação de ruas e avenidas do conjunto Eduardo Gomes; além do alargamento da Rodovia João Bebe Água. “Portanto, a demonstração de Marcos Santana é clara: quero ser prefeito para beneficiar a minha cidade e a população. Não tem como fazer outra análise. Seria injustiça. Merece que a gente reconheça a abnegação, o compromisso e a boa intenção de Marcos Santana”.

O pronunciamento de Francisco Gualberto foi corroborado pela deputada Maria Mendonça, em aparte, que também teceu grandes elogios a Marcos Santana, enquanto agente político. “A política é algo grandioso para a coletividade. No entanto, enfrenta adversários desse trabalho”, concluiu Gualberto.

Foto: Jadilson Simões

Por Gilson Sousa