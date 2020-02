Iate Clube doará alimentos arrecadados para o Mesa Brasil Sesc

06/02/20 - 10:55:45

No próximo sábado (08), o Iate Clube de Aracaju realizará mais uma edição do bloco “Por Amor ao Iate”, com apresentação do consagrado cantor baiano Netinho, que desfilará com o bloco pela avenida Beira-Mar, levando 2.500 foliões a brincar na prévia carnavalesca. Contudo, o bloco, nesse ano terá uma atração especial que vai ajudar milhares de famílias em Sergipe. A Folia Solidária.

Foi firmado um acordo entre o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e o Iate Clube para que na entrega do abadá, o folião possa fazer uma doação espontânea de 2kg de alimentos não perecíveis por cada participante da festa. A parceria foi firmada após reunião do coordenador de comunicação, Lúcio Flávio Rocha, e o Comodoro do Iate Clube, Eugênio Sobral. A expectativa é de haver a arrecadação de pelo menos, mil quilos de alimentos para o Mesa Brasil Sesc. O Comodoro do Iate Clube comentou a parceria e destacou que a ação solidária é importante para as famílias beneficiadas.

“Fazer uma parceria como essa é importante para o Iate Clube, pois temos um olhar direcionado para as pessoas que sofrem com a fome e queremos ajudar. Essa parceria é importante para que possamos ir até essas pessoas e levar alimento para elas, considerando que a vida é muito sofrida. Então em nossa missão de ajudar, essa parceria com o Mesa Brasil Sesc veio na hora certa. Vamos ajudar a quem precisa com a folia solidária”, comentou Eugênio Sobral.

Laércio Oliveira, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, valorizou a parceria firmada com o Iate Clube e destacou que ações envolvendo entidades respeitadas como o clube mais antigo do estado são importantes para que as pessoas que sofrem com a fome possam receber as doações.

“Esses alimentos serão doados com muito carinho pelo Iate. Agradeço por demais por essa parceria exitosa que vai ajudar a milhares de pessoas em Sergipe. A atender quem precisa é fundamental para que façamos uma sociedade melhor e ações como essa mostram que as pessoas e instituições são solidárias e querem transformar a sociedade, dando dignidade às pessoas.”, disse.

Por Márcio Rocha