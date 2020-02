Instituto Templários realiza a primeira semana “Saúde em boas mãos”

06/02/20 - 15:31:26

O Instituto Templários que oferece serviços de qualidade, geração de conhecimento, de responsabilidade social, como forma de evidenciar a contribuição voluntária a sociedade sergipana e atua há mais de 10 anos neste setor, realizará a 1ª (primeira) semana da “Saúde em boas mãos” no Shopping Rio Mar que reunirá uma diversidade de atividades nesta semana.

A realização deste evento contará com a participação de vários profissionais de diversas áreas da saúde que passarão orientações e realizarão serviços de forma voluntaria.

Existe uma expectativa de atrair uma média de 20.000 mil visitantes nos 6 dias de evento. Sendo que o Instituto Templários e seus profissionais terão uma visibilidade de um pouco mais de 400mil pessoas neste período, segundo informações do shopping.

Durante o evento serão distribuídos materiais informativos do Instituto Templários como também dos profissionais voluntários ali presente.

O período de realização do evento será de 13 a 18 de fevereiro no horário de funcionamento do shopping, 10h às 22h. • No dia 15 de fevereiro será dedicado ao câncer infantil- (dia Internacional de luta contra o câncer infantil); • E no dia 18 de fevereiro o dedicaremos ao combate ao alcoolismo (dia nacional de combate ao alcoolismo). A programação será recheada de atividades, apresentações inerentes ao tema, tais como BLS (suporte básico de vida), testes rápidos de glicemia, aferição de pressão, orientação de vários profissionais como dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicológicas, psicopedagoga, e técnicos.

Fonte e foto assessoria