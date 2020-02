Luciano Bispo aconselha senador Alessandro Vieira a “calçar a sandália da humildade”

06/02/20 - 08:50:21

O presidente da Assembleia Legislitava, deputado Luciano Bispo (MDB) fez duras críticas ao senador Alessandro Vieira e uma grave denúncia contra o prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquino (PR) durante entrevista na manhã desta quinta-feira (06), afirmando que “ele desviava cinquenta mil por semana para ele, dos resíduos dos animais do matadouro”, afirmou o parlamentar.

Durante entrevista concedida ao programa Impacto, Luciano afirmou que “ele entusiasmou e o poder subiu em sua cabeça e ele trata a prefeitura como se fosse dele. Ele pode não terminar o mandato. Ele responde a onze processos. O poder o cegou”, disse Luciano.

Luciano foi duros nas críticas, inclusive, afirmando que “ele é a vaidade em pessoa. As loucuras de Valmir na prefeitura é incrível, e todos sabem que ele é um bom marqueteiro. Ele mostrou um Caps que eu imaginei o porque eu não construí, só que na existia. Ele vai sofrer em 2021, quando deixar o mandato”, afirma o parlamentar.

O presidente da Alese disse ainda que “ele não merece colocar a fotografia na parede, na galeria com os outros prefeitos”, disse Luciano e ironizou sobre as informações de que poderia disputar o governo do estado: “já pensou o Banese em sua mão?”, perguntou Luciano.

Mas a metralhadora do presidente da Alese teve ainda outro alvo. Trata-se do senador Alessandro Vieira (Cidadania), a quem Luciano aconselhou “calçar a sandália da humildade”.

Luciano Bispo questionou a posição do senador, afirmando que “e é só ele que é honesto?. Até agora só vi toga e toga, nada mais do que isso. Senador, vá na feira, compre uma sandália de São Francisco de Assis e calce a sandália da humildade”, ironizou o deputado.

Munir Darrage