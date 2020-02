PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE ARACAJU DIZ QUE ALESSANDRO É UM ANTIDEMOCRATA

06/02/20 - 04:58:04

Presidente do diretório estadual do PTC em Sergipe, o advogado Juraci Nunes, apesar de já ter se colocado no cenário da disputa eleitoral deste ano como pré-candidato a prefeito de Aracaju, não teve seu nome incluído na pesquisa de intenção de voto contratada pelo Cidadania e divulgada na última sexta-feira, dia 31.

“O senador Alessandro Vieira tem demonstrado, cada vez mais, a face autoritária e antidemocrática com que conduz suas ações políticas. De forma desrespeitosa, na condição de contratante da pesquisa, um tanto suspeita, decidiu por bem excluí os nomes que não lhe convinham, de modo a favorecer alguém de seu interesse”, afirma Juraci.

Segundo a liderança partidária, ao contrário da postura adotada por Alessandro, a TV Atalaia encomendou pesquisa de intenção de voto e incluiu o nome de todos aqueles que já se apresentaram como pré-candidatos a prefeito de Aracaju, a exemplo do delegado Paulo Márcio, também rifado da pesquisa do Cidadania.

“Com essas condutas, Alessandro contraria, sempre, o próprio discurso de transparência e moralidade que prega em público; quando, nos bastidores, nada mais faz que aqueles a quem classifica como ‘os da velha política’”, completou o pré-candidato Juraci.

ASCOM PTC