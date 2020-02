Quê força estranha é essa?

Esquenta muito a sucessão municipal em Aracaju, depois do lançamento da pré-candidata à prefeita, delegada Daniele Garcia, que já chega anunciando “guerra”, num sinal de absoluta imaturidade. Ninguém divulga estratégia de campanha com distância tamanha do pleito. Lógico que a metralhadora dos quatro cantos se volta para o Cidadania, através até de personagens que integram o bloco liderado pelo senador Alessandro Vieira.

Não precisa repetir que o formato da escolha, através de uma pesquisa de opinião pública, seria o mais correto. Mas se essa avaliação não fosse feita por membros do Cidadania, orientados pelo senador, que sempre deixou clara sua posição favorável a sua colega Daniele Garcia. As reações internas certamente foram superadas, mas ficou a marca da insensatez. Houvesse maior experiência política, o resultados seria mais produtivo.

Mas, acontece uma coisa nesse momento que também passa a impressão de absoluta imaturidade: o discurso violento contra Alessandro e a candidata, que pode transformá-los em vítimas. Talvez seja isso que eles desejem, porque o eleitorado pode se perguntar a razão de tanto tiro em um único alvo. Esse grupo da chamada “nova política” está estreando em disputas para Prefeituras e, claro, faz teste para ver o que acontece, com o objetivo de fazer a mesma tentativa em 2022.

Sinceramente, que força estranha eles expõem para merecerem tanto alarde? O que marca a vitimização é exatamente a ausência do mesmo comportamento em relação aos outros pré-candidatos que já se lançaram.

Afinal de contas, os delegados Alessandro Vieira e Daniele Garcia participaram dos últimos Governos em posições privilegiadas, como o de superintendente da Polícia Civil e delegada chefe da Deotap. Não pode se desconhecer o trabalho que realizaram, mas cumpriam seus deveres sem nenhuma objeção dos seus chefes maiores. Foram demitidos, claro, e só a partir daí passaram a ser arautos da moralidade, buscando espelhar-se no então juiz Sérgio Moro, que conduziu a Lava Jato.

A certeza é que se não fossem exonerados continuariam atuando nas suas funções e jamais se afastariam por conta própria.

Na política ninguém faz medo, principalmente quando falta maturidade para uma boa campanha e se excede na contemplação de uma mudança difícil de implantar em tão pouco tempo, notadamente quando se refere à conquista do voto. Essa aparente ameaça de que haverá uma exposição ampla de fatos que não aconteceram, sugere exatamente a implantação de uma estrutura policialesca em caso de vitória. Entretanto, a reação contra o senador e a delegada valoriza a candidatura e ganha um tom de nervosismo e medo. Não parece bom deixar passar essa impressão.

Apoio ao Governo

O PT vem deixando claro que o lançamento de candidatura única afasta o partido do apoio ao prefeito Edvaldo Nogueira, mas não do governador Belivaldo Chagas (PSD).

*** O partido se considera integrante da base aliada e não se afastará dela.

*** Um dos seus filiados diz que em outros municípios as alianças não obedecem aos critérios que se exigem em Aracaju. Os partidos da base lançam candidaturas próprias, se enfrentam e se mantêm aliados do Governo.

Apoio do PSB

Nos bastidores também se comenta que o PT pode se aliar ao PSB, através do ex-senador Valadares, para uma composição no pleito municipal e ampliação para 2022.

*** Valadares teria apoio do partido para disputar o Senado Federal.

*** O presidente do PSB, Valadares Filho, desmentiu que esteja havendo esse tipo de entendimento entre o seu partido e o PT.

PSB define anúncio

O PSB reuniu ontem, em sua sede, o Diretório Municipal de Aracaju para verificar o time para lançamento da pré-candidatura a prefeito de Aracaju, que vai acontecer no mês de março.

*** Foi decidido que o ex-deputado Valadares Filho é o candidato.

*** O partido também discutiu a formação da chapa proporcional para vereador, com 36 nomes disputando vaga na Câmara Municipal.

A ‘guerra’ de Daniele

A delegada Daniele Garcia revelou essa semana que possui informações para fazer uma “guerra”. Tem muita gente interpretando que ela pode ter usado da sua condição de delegada investigativa, para elaborar “provas” contra seus adversários políticos.

*** Pior ainda se na sua fase em Brasília, na assessoria de Moro, ela usou todo um aparelhamento policialesco de primeiro mundo para se preparar para esse momento eleitoral.

*** O tempo vai dizer se ela produziu realmente alguma “bomba relógio ou se sua fala foi apenas um traque de massa”.

Fazendo terrorismo

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) posta que muita gente está fazendo terrorismo com a pré-candidatura de Edvaldo Nogueira, que vai à reeleição.

*** Para Mitidieri, “Quem saiu, saiu porque quis. Não choro pelo leite derramado”.

*** E mais: “quem ficou, está ficando porque acredita no projeto e na gestão séria e competente. Simples assim”!

Sobre a vice

Fábio Mitidieri confirma que o PSD pleiteia a vice de Edvaldo Nogueira, lembrando que o partido é aliado de primeira hora “e defendemos a gestão abertamente. Não ficamos em cima do muro e não colocamos faca no pescoço”.

*** – Mais do que buscar um nome de esquerda, temos que buscar nomes que renovem a política e competentes como gestor, disse o deputado.

PV sem majoritário

Segundo Rodrigo Paixão, o diretório do Partido Verde em Aracaju decidiu não lançar candidatura própria a prefeito, priorizando eleição para Câmara Municipal de Aracaju.

*** O PV inicia uma campanha de filiação com o objetivo de eleger dois vereadores em Aracaju e abre o diálogo com outros partidos, buscando sempre o desenvolvimento sustentável da Capital.

Márcio age rápido

O pré-candidato a prefeito pelo PT, Márcio Macedo, não dorme. Foi o primeiro a ligar para o presidente do PV, Reinaldo Nunes, para agendar uma conversa e tentar uma composição.

*** O encontro pode acontecer a qualquer momento, embora o PV pretenda conversar com outros nomes que disputam a Prefeitura.

*** Reinaldo explicou que não poderia ter mantido contatos antes, porque tinha uma candidatura própria. Mas agora, que resolveu não apresentar candidatura própria a prefeito, o PV está aberto para dialogar e fazer opção de composição.

Almeida e Eduardo

O ex-senador Almeida Lima não deixará de ser candidato a prefeito de Aracaju e vai se filiar a um outro partido político com esse objetivo.

*** A informação é de que Almeida tivera encontro com o presidente regional do PSDB, ex-senador Eduardo Amorim.

*** Consultado, Almeida Lima negou conversas como ex-senador.

Sobre Jackson

Entre o bloco que apoia a reeleição de Edvaldo Nogueira à Prefeitura, a conversa sobre a posição ainda indefinida de Jackson Barreto, acontece por interesses políticos.

*** – Na realidade, o que JB deseja é indicar o vice e começa a fazer charme.

*** Um deles lembrou que Jackson foi quem mais incentivou o grupo no apoio a Edvaldo e agora recua para se definir depois do carnaval.

PT em Estância

Pré-candidato a prefeito de Estância, Dominguinhos Machado (PT) diz que sua aceitação está melhor do que se previa. Conseguiu fazer uma costura interna, o que garante uma unidade razoável do partido no município.

*** – Tenho certeza que o PT pode ganhar essa eleição em Estância, disse otimista.

*** No lançamento da pré-candidatura de Dominguinhos, a filha do ex-presidente Lula, Lurian Lula da Silva, fez um discurso forte.

Forçando prisão

O subtenente Edgard Menezes faz uma denúncia grave nas redes sociais, que carece de maior apuração.

*** “Caráter ou a falta dele, faz muita diferença, tem gente na PM/SE forçando uma prisão para tentar conquistar votos na eleição”. Nomes! Vamos dar nomes!

Novos filiados

O deputado federal Laércio Oliveira diz que o Partido Progressista faz parte da base aliada e apoia a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira.

*** Em março o PP realiza uma solenidade ampla para apresentação dos mais novos filiados, com o objetivo de fortalecer o partido.

Debate propostas

O presidente de Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo (MDB), vai sentar hoje com a equipe do Governo, levando todas as propostas encaminhadas pela frente única dos servidores da Segurança Pública, para debatê-las.

*** As propostas foram entregues por sindicatos e associações dos profissionais da Segurança.

Modelo anterior

O Congresso pode mudar o atual modelo de votação dos proporcionais e fazer retornar o anterior, com a coligação entre partidos para disputas pelas Assembleias e Câmara Federal.

*** É que os deputados federais estão avaliando a dificuldade que terão para reeleger-se, caso permaneça o modelo atual.

*** Em Aracaju a renovação na Câmara Municipal pode ser acima de 50%.

Um bom bate papo

Dá nojo – A preliminar da campanha eleitoral pega fogo, principalmente acusações que começam a dar nojo ao eleitorado. É preciso cuidado.

Depois do carnaval – O carnaval está chegando e pouco se fala nele, a não ser quando se fala em sucessão municipal e a resposta sempre é “deixa o carnaval passar”.

Sobre Samu – A maioria dos deputados defende a privatização da Samu. O contrato com empresas será por 12 meses.

Hora de trabalho – Um dos problemas que provoca a privatização é que os samuzeiros trabalham todo um dia (24 horas) e têm descanso de seis dias.

Acalmar bloco – O senador Alessandro Vieira terá que acomodar o seu bloco porque há insatisfações com a forma que escolheram Daniele Garcia para disputar a Prefeitura.

Mantém contatos – O deputado federal Laércio Oliveira (PP) mantém contatos permanentes com lideranças municipais para crescimento do seu partido em Sergipe.

Só majoritário – André Moura está decidido: só disputará as eleições por Sergipe por um mandato majoritário. Para a Câmara Federal ele tentará pelo Rio de Janeiro.

Lula Sugere – “O PT tem que estar na porta do banco, na entrada do trem, na porta da igreja, na internet. Foi pra isso que o PT nasceu e é por isso que ele é grande”.

Porte de armas – Segundo a Folha, Avança no Senado projeto que exige exame toxicológico para autorização de posse e porte de armas.