Rodovias: 2019 foi o ano de buscar recursos. 2020 será o ano de entregar a obra

06/02/20 - 09:35:51

O Deputado Estadual Dilson de Agripino aproveitou o grande expediente de ontem (06), na Alese, para pautar importantes assuntos para o povo sergipano. O principal deles foi a recuperação de diversas rodovias sergipanas, destacando aquelas da região Centro Sul que ligam as cidades de Tobias Barreto/Riachão do Dantas/Lagarto, Tobias Barreto/Poço Verde e Tobias Barreto/Itabaianinha/Umbaúba.

Na sua fala, o Deputado pontuou a luta do Governador Belivaldo Chagas para que uma das demandas mais importantes da sua região fosse atendida.

“Ano passado, mesmo com todas as dificuldades que o Governo do Estado enfrentou, ele não se curvou um instante da realidade. Recebeu as demandas dos taxistas, que foram passadas pelo nosso mandato, acolheu todas as notificações do Ministério Público, que através de várias reuniões com o nosso mandato e o DER pedia celeridade na busca por recursos para a obra, mas também de vários outros colegas Deputados que reforçaram nosso papel em defesa do povo da nossa região e da necessidade urgente de reconstruir nossas rodovias. Belivaldo conseguiu dar um rumo à Sergipe, prova disso são os índices financeiros do Estado, que alcançou patamares e capacidades de melhorar a captação de recursos, como é o caso do recurso aprovado por nós na Assembleia e que vai ser tomado emprestado junto à Caixa Econômica Federal. Se o trabalho do governador não tivesse sido feito, os índices econômicos não teriam melhorado e o Estado não teria condições de contrair esse financiamento.”, destacou o Deputado Dilson.

O Deputado destacou que a coragem do Governador para atravessar crises e buscar caminhos para vencê-las, foi o principal fator para que Governo do Estado tivesse condições reais de tornar esse sonho do nosso povo, realidade.

“Todos nós acompanhamos o sofrimento do Governo ano passado, que buscou em 2019 forças máxima para conseguir revitalizar, reformar e ampliar as rodovias do nosso Estado. Não foi fácil encarar os setores da sociedade que estavam manifestando-se, em várias cidades, para que essa obra pudesse se tornar realidade. O trabalho do governador, unido a grande luta dos colegas Deputados, foi substancial para que tudo isso começasse a se tornar realidade agora em 2020 e pudéssemos garantir que nas comemorações do Bicentenário do nosso Estado, o Governador delegou como prioridade as rodovias de SE 170, de Tobias Barreto a Lagarto, passando por Riachão, e a Rodovia João Bebe Água, que liga Aracaju a São Cristovão.”, comentou.

Por fim, Dilson de Agripino disse que a luta de agora será iniciar a busca pela reconstrução das outras duas rodovias da região, que estão também em situação de emergência. Segundo ele, as rodovias que liga Tobias Barreto a Poço Verde e Tobias Barreto a Itabaianinha e Umbaúba, entrarão em discussões mais amplas e de pedidos ainda mais constantes.

Por Assessoria do Parlamentar

Foto: Jadilson Simões