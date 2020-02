Salve-se Quem Puder- Luna/Fiona decide procurar a mãe, Helena Santamarina. A jovem descobre mais detalhes sobre a mulher que a abandonou

06/02/20 - 02:47:03

Luna/Fiona (Juliana Paiva) começou a frequentar o café de Judas do Norte para usar a internet do local, já que ela não tem mais se conectado desde que entrou para o Programa de Proteção à Testemunha. Usando o computador do lugar, ela conseguiu entrar em contato com Juan (José Condessa) e saber notícias do pai, Mário (Murilo Rosa). Além disso, a menina aproveitou para procurar mais informações sobre a mãe, Helena (Flávia Alessandra), o que a levou a tomar um decisão: ir para São Paulo atrás da mulher que a abandonou anos atrás…

Sentadas diante do computador, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde (Vitória Strada) conversam sobre Helena. Luna/Fiona conta à amiga que o namorado descobriu o paradeiro da mãe ainda em Cancún, no México, mas ela não tocou mais no assunto desde o furacão. As duas fazem uma busca na internet e encontram algumas notícias sobre a empresária.

“É ela! Claro que mais velha do que eu lembro, mas é ela, sim. Minha mãe… O que é esse Empório Delícia?”, pergunta Luna/Fiona.