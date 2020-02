Trânsito é alterado na avenida Nestor Sampaio nesta quinta-feira

06/02/20 - 06:11:46

Com o avanço da obra de recapeamento da avenida Nestor Sampaio, executada pela Prefeitura de Aracaju, o trânsito na via está com novas alterações. Desta vez, as equipes estão trabalhando no trecho que vai do cruzamento da Nestor Sampaio com a rua Castro Alves até a rua Francisco Moreira. Por isso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que há novos desvios no trânsito na avenida.

Os condutores de veículos que seguem em direção à avenida Augusto Franco entram à direita na avenida Dr. Francisco Moreira, depois à esquerda na rua Filemon Franco Freire até a rua Senhor dos Passos, por onde podem retornar para a avenida Nestor Sampaio.

Já o condutor que segue em direção à avenida Hermes Fontes, ao passar pelo trecho em obra, entra inicialmente à direita na rua Castro Alves, depois à esquerda na rua Filemon Franco Freire, saindo na avenida Dr. Francisco Moreira, por onde podem retornar para a Nestor Sampaio.

Para evitar congestionamentos, a SMTT recomenda a utilização de rotas alternativas, como a rua Abigail Ferreira Araújo Ramos e as avenidas Gonçalo Rollemberg Leite (Saneamento) e Tancredo Neves.

A obra

A avenida Padre Nestor Sampaio, importante eixo que interliga os corredores Hermes Fontes e Augusto Franco, está recupera por completo pela Prefeitura de Aracaju. As intervenções somam um investimento aproximado de R$3,8 milhões, provenientes de uma emenda.

Divididos em três etapas, os trabalhos compreendem serviços de drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico da via. Também estão contempladas, neste investimento, a avenida Dulce Diniz, mais conhecida como Estrada da Luzia, e ruas no entorno, a exemplo da José Deodoro dos Santos.

Fonte e foto assessoria