TRÊS MULHERES SÃO PRESAS TENTANDO ENTRAR COM DROGAS EM PRESÍDIO

06/02/20 - 09:20:43

Agentes penitenciários prenderam nesta quarta-feira (05) três mulheres tentando entrar com drogas introduzidas no ânus, no Presídio Juiz Manoel Barbosa de Souza, (Premabas) em Tobias Barreto.

As informações são de que as três foram flagradas pelo aparelho Body scan e ao serem questionadas pelos agentes de plantão, confirmaram que estavam com a droga que seria entregue a seus companheiros que estão presos.

Elas foram presas em flagrante, tiveram suas carteiras de visitantes suspensas e foram encaminhadas para delegacia onde se encontram à disposição da justiça.