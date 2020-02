UNICEF lança curso online sobre alimentação saudável

06/02/20 - 14:23:49

Iniciativa é focada em professores de municípios que participam do Selo UNICEF

O Fundo nas Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lançou esta semana um curso online de 8 horas/aula para capacitar professores sobre alimentação saudável e prevenção da obesidade em crianças. O objetivo é ajudar a desnaturalizar hábitos alimentares que aumentem a obesidade em crianças.

O curso EAD “Comer Saudável, Crescer Saudável” foi desenvolvido pela Cipó – Comunicação Interativa, com apoio de Beko, e é gratuito. Apesar de ser desenvolvido com foco em professores de crianças de 4 a 10 anos, qualquer pessoa pode se cadastrar e realizar o curso, que emite um certificado ao final. O curso está disponível no link cipo.org.br/ead/comersaudavel.

No mundo, 40 milhões de crianças de até 5 anos de idade estão acima do peso ou obesas (UNICEF: Situação Mundial da Infância, 2019). No Brasil, uma em cada três crianças de 5 a 9 anos possui excesso de peso, 17,1% dos adolescentes estão com sobrepeso e 8,4% são obesos. Apesar da Política Nacional de Alimentação Escolar, a escola ainda é considerada um ambiente obesogênico, com lanches de baixo teor de nutrientes e alto teor de açúcar, gordura e sódio.

Curso vale ponto no Selo UNICEF

A iniciativa chega em momento providencial: é uma alternativa para que os 1.924 municípios do Semiárido e da Amazônia possam conquistar o ponto relacionado à nutrição. Para alcançar o Selo UNICEF, os municípios precisam comprovar iniciativas relacionadas a pelo menos 12 de 17 resultados esperados, além de avençar em ao menos 7 de 12 indicadores de impacto social relacionados à infância e adolescência. Detalhes sobre como os municípios podem comprovar estas iniciativas podem ser acessados site do Selo UNICEF: selounicef.org.br/mudancas-nos-documentos-comprobatorios.

O UNICEF apresentou o curso “Comer Saudável, Crescer Saudável” a gestores municipais dos municípios participantes do Selo UNICEF em 46 encontros em 18 estados em novembro de 2019. Na ocasião, foram apresentados também outros dois cursos, que estarão disponíveis ainda em fevereiro. Todos os cursos podem ser acessados através do site do Selo UNICEF: www.selounicef.org.br/cursos.

Sobre o Selo UNICEF

A Edição 2017-2020 do Selo UNICEF conta com a participação de mais de 1.924 municípios de 18 estados brasileiros, na Amazônia e no Semiárido. Seu sucesso é resultado da parceria entre o UNICEF e governos estaduais e municipais por meio da atuação integrada entre diferentes níveis de governo voltados às crianças e adolescentes.

Alcançar 1.924 municípios que participam do Selo UNICEF só é possível graças ao apoio de milhares de doadores individuais e de parceiros corporativos como Amil, Instituto Net Claro Embratel, Fundação Itaú Social, RGE, Enel, Coelba, Cosern, Celpe, BNDES, CPFL, Sanofi, Energisa, Celpa e Cemar. Mais informações sobre o Selo UNICEF em www.selounicef.org.br.

Sobre o UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do planeta, para alcançar as crianças mais desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios, o UNICEF trabalha para cada criança, em todos os lugares, para construir um mundo melhor para todos. Acompanhe nossas ações em www.unicef.org.br e no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn.

Foto assessoria

Por Débora Melo