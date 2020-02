Vereador alerta a sobre campanha eleitoral antecipada em Aracaju

06/02/20 - 18:05:55

Na manhã desta quinta-feira, 06, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou aparte na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para discutir o Projeto de Lei n° 02/2020 de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Este PL pretende que o cidadão que receba até dois salários mínimos e possua imóvel com valor máximo de R$ 160 mil seja isento do pagamento de IPTU.

Amintas já apresentou na CMA, desde o início do seu mandato e, já por duas vezes, o Projeto que isenção do IPTU pessoas com doenças crônicas, como o câncer, Aids, tuberculose, hanseníase, parkinson, alzheimer e esclerose múltipla. A primeira propositura foi aprese tada como Projeto de Lei, depois, como Projeto de Lei Complementar, esse sob o n° 37/2019. Nas duas situações, apesar de terem sido aprovados por unanimidade, foram vetados pelo prefeito Edvaldo Nogueira por duas vezes.

O parlamentar utilizou aparte à fala do vereador Américo de Deus (Rede) para reafirmar a importância desses projetos, como também, defender mais uma vez a isenção do IPTU para pessoas com doenças crônicas.

“Quando se fala de isenção do IPTU nesta cidade entristeço, pois vejo a postura dessa gestão. Vamos votar aqui porque o prefeito quer fazer a média em ano eleitoral e esqueceu que já havia um Projeto de Lei Complementar de isenção do IPTU nesta Casa. Ele vetou por duas vezes a isenção para as pessoas com doenças crônicas. Não sei que mal as pessoas com câncer fizeram ao prefeito Edvaldo Nogueira, por que ele quer encurtar a vida dessas pessoas? Talvez não seja a linha de campanha dele, ou talvez nunca tenha sentido isso na pele”, questionou indignado Cabo Amintas.

Para finalizar, o petebista alertou a população aracajuana sobre uma possível campanha eleitoral antecipada por parte do prefeito. “Tenho certeza que a população de Aracaju está atenta a isso, a essa campanha eleitoral que o prefeito está fazendo. Só neste ano ele fica bonzinho, mas ele é um mentiroso, enganador e está se mostrando desumano”, advertiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas