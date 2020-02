Vereador Cabo Amintas apoia Campanha “praia limpa”

06/02/20 - 05:00:31

O vereador Cabo Amintas (PTB) esteve presente, na quarta-feira, 05, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) e utilizou seu tempo de fala para apoiar a “Campanha praia limpa”.

Em Aparte, Amintas declarou seu apoio ao Projeto de Lei n° 71/2019 de autoria do vereador Seu Marcos (PHS). O parlamentar concordou com a importância da “Campanha praia limpa” e citou o caso de derramamento de óleo nas praias do litoral brasileiro que atingiu Sergipe no ano passado.

“Nossas praias sofreram com o óleo derramado pelo navio venezuelano, ligados ao PT. Aquilo foi um ato de terrorismo contra o povo brasileiro, mas ainda bem que Bolsonaro mostrou como se trabalha e que quando realmente queremos as coisas são resolvidas”, declarou.

Por fim, o petebista criticou os temas que foram colocados na pauta de votação do dia. “Parabéns, seu Marcos, porque esse é o único projeto do dia que vale a pena discutir. Não entendo como funcionam as cabeças dessa mesa parlamentar para colocar pautas de menor importância para a primeira sessão”, desaprovou Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas