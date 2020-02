A criatividade e a espontaneidade sob a ótica do psicodrama

07/02/20 - 15:03:05

Esse é o foco de estudo de um grupo de professoras criado há um ano na Unit

Criado há um ano, o Grupo de Estudos de Criatividade e Espontaneidade (Gespon), coordenado pelas professoras do curso de Psicologia da Universidade Tiradentes, Tatiana Torres de Vasconcelos, Lígia Lorenzeti e Vanessa Ramalho (Preceptora da Clínica de Psicodrama), traz a proposta de analisar a criatividade e espontaneidade à luz do psicodrama.

“Esse é um método que entende que a criatividade e espontaneidade são recursos que o sujeito aciona para produzir a saúde psíquica”, salienta a professora Tatiana Vasconcelos para quem as escolhas feitas pelo indivíduo para se relacionar consigo mesmo e com os seus semelhantes, parte sempre da criatividade e da espontaneidade.

Segundo a docente, desde que foi criado, o Gespon tem tido engajamento crescente de alunos que se sentem estimulados à promoção de atividades de interesse comum. “O grupo se reúne quinzenalmente às tardes das terças-feiras em espaços alternativos, do Campus Farolândia.

A nova temporada do grupo de estudos foi marcada pela palestra da psicóloga Cybelle Ramalho, pesquisadora na área. “Pioneira nos estudos a respeito do tema, a professora convidada Cybelle Ramalho é hoje uma referência para os psicodramatistas que atuam no Estado”, assegurou Tatiana.

A aula destinada a estudantes do curso de Psicologia foi realizada no anfiteatro do Tiradentes Innovation Center. Acadêmica do 10º período e membro fundadora do Grupo de Criatividade e Espontaneidade, Nínive Pereira da Silva relembra que tudo começou a partir da sua inquietação por desejar estudar a abordagem do psicodrama. “O grupo é muito importante porque a partir dele estudamos as bases do psicodrama e conseguimos fazer um link com a atualidade a partir das novas abordagens”, considera a acadêmica Nínive.

Fonte e foto assessoria