ACUSADO DE MATAR RAUAN STEFANI BRIGA EM PRESÍDIO E PEDE PARA SER TRANSFERIDO

07/02/20 - 13:03:36

O presidiário Edson Alcântara Santana, 33 anos, acusado de ser o assassino do secretário de Relações Institucionais e de Defesa Social, do município de Itabaiana, Rauan Stefani Santos Santana, pediu para ser transferido, após brigar com colegas no presídio.

Edson pediu para sair do Complexo Penitenciário Antonio Jacintho Filho (Compajaf) e ser transferido para o presídio de Areia Branca. O pedido de transferência do presidiário ainda depende de decisão do juízo da 7a Vara Criminal.

Ercinho, como é conhecido, ficou foragido por mais de dez anos, suspeito de envolvimento em vários crimes, como a morte do escrivão Flávio Santos de Oliveira Matos, da Polícia Civil, assassinado em junho de 2010.

O inquérito policial, instaurado para investigar a morte de Rauan Santana, ainda não foi concluído.

Até o momento, não se sabe quem mandou matar o secretário da Prefeitura de Itabaiana.

Foto SSP