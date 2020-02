Adolescente de 16 anos é apreendido portando revólver calibre 32

07/02/20 - 09:25:56

Um menor infrator de 16 anos, foi apreendido, na noite desta quinta-feira, 6, por militares do Batalhão de Radiopatrulha, com um revólver calibre .32 com 06 munições, durante ações de combate a práticas delitivas no Bairro Santa Maria.

Os radiopatrulheiros realizavam policiamento ostensivo motorizado pelo bairro Santa Maria, quando populares informaram que, na rua 19 do Conjunto Padre Pedro, um indivíduo, sem camisa, estaria portando arma de fogo e fazendo consumo de material entorpecente.

Com a informação recebida, os militares do BPRp dirigiram-se à localidade informada, onde avistaram um suspeito com as mesmas características, que foi acompanhado, desobedeceu a ordem de parada emanada pelos policiais, mas foi interceptado durante a fuga.

Com o menor de 16 anos e iniciais C. J. S., foi encontrado um revólver calibre .32 com 06 munições, sendo 03 intactas e 03 percutidas, mas não deflagrada.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde todas as demais medidas legais foram aditadas.

Informações e foto BPRp