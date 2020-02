‘Axé Duo’ comanda o especial ‘Sucessos de Carnaval’ no próximo domingo

07/02/20 - 06:42:16

Dupla agita o cair da noite de 9 de fevereiro com sucessos da música baiana no Shopping Jardins em Aracaju (SE)

Crianças, jovens, adultos e idosos estão convidados a curtir uma animada noite ao som de hits baianos que marcaram grandes carnavais. No próximo domingo, 9 de fevereiro, a dupla Val e Júlio sobe ao palco da Praça de Alimentação Arcos e apresenta o projeto ‘Axé Duo’. A partir das 19 horas, os músicos alegram o público com o pocket show ‘Axé das Antigas’. O acesso é gratuito.

No repertório estarão canções como ‘Milla’, ‘Beijo na Boca’, ‘Colorir Papel’, ‘Dança do Vampiro’, ‘Baianidade Nagô’, ‘Pequena Eva’, ‘Vem Meu Amor’, dentre outros hits que conquistaram o Brasil nas vozes de Netinho, Gilmelândia, Saulo Fernandes, Durval Lelys, Bell Marques, Olodum, Ivete Sangalo e outros ídolos baianos.

O pocket show ‘Axé Duo interpreta Axé das Antigas’ integra a programação do especial ‘Sucessos de Carnaval’, que segue alegrando as noites de domingo no Shopping Jardins. Até o dia 23 de fevereiro, Torugo Teles e Dana Estavo comandam a folia nas praças de alimentação Arcos e Jardins, alternadamente. Vista-se de alegria e curta o ‘Jardins Folia 2020’!

Sucessos de Carnaval

O quê? Durante o mês de fevereiro, o projeto Viva Música homenageia os ritmos da maior festa popular do Brasil. Neste domingo, 9 de fevereiro, ‘Axé Duo’ interpreta ‘Axé das Antigas’ na Praça de Alimentação Arcos.

Quando? Todos os domingos, às 19 horas.

Onde? Praças de alimentação Jardins e Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br

Programação:

9 de fevereiro – 19h – Praça de Alimentação Arcos

‘Axé Duo’ interpreta ‘Axé das Antigas’

16 de fevereiro – 19h – Praça de Alimentação Jardins

Torugo Teles canta ‘Axé Pop’

23 de fevereiro – 19h – Praça de Alimentação Arcos

Dana Estavo apresenta ‘As Divas do Carnaval’

