Calcinha Preta doa 8 toneladas de alimentos para o Mesa Brasil Sesc

07/02/20 - 05:42:29

O programa Mesa Brasil Sesc, ação do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac que beneficia mais de 60 mil famílias através da arrecadação e distribuição de alimentos para centenas de instituições beneficentes de Sergipe, recebeu a doação de 8 toneladas de alimentos da banda Calcinha Preta.

Os alimentos foram arrecadados pela banda na quarta-feira (05), durante o show ocorrido para a gravação do novo DVD, que será lançado em comemoração ao aniversário de 25 anos da maior banda de forró do Brasil. A equipe do Mesa Brasil Sesc fez o trabalho de coleta, pesagem, separação e preparo para a distribuição dos alimentos, que serão encaminhados para famílias que vivem em situação de fome e insegurança alimentar.

Segundo a organização do show, mais de 11 mil pessoas participaram da gravação do DVD, com a grande maioria levando um quilo de alimento não perecível que será doado para as famílias assistidas pelo Mesa Brasil Sesc. A entrega dos alimentos será feita pela equipe do Sesc.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, comemorou a parceria firmada entre a diretoria do Departamento Regional do Sesc e a organização do evento musical.

“A diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, conseguiu um grande volume de doações ao procurar a Calcinha Preta e firmar a parceria para arrecadação e distribuição de alimentos. O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac tem essa nobre missão de ajudar as pessoas que têm fome a ter alimento em suas mesas. Isso nos orgulha muito, pois oferecemos para as pessoas o mais importante: dignidade para viver. A doação que a Calcinha Preta fez vai ajudar milhares de sergipanos que passam fome a terem uma vida melhor”, declarou o presidente.

Os cantores da Calcinha Preta disseram que contribuir com o trabalho do Mesa Brasil é uma grande alegria, principalmente por saberem como o Sesc desenvolve o trabalho em favor das pessoas menos favorecidas, sobretudo na sua terra natal.

“Eu quero agradecer a todos que doaram os alimentos. Sou grato pelo amor ao próximo materializado com tanta maestria pelo Mesa Brasil. A música levou a Calcinha Preta até lugares que nunca tínhamos ido, mas tudo começou aqui, então foi muito importante ter comemorado o aniversário da banda com esse show solidário”, disse Daniel Diau.

“Esse show é ímpar para a história da Calcinha Preta e o trabalho do Mesa Brasil chegou para abrilhantar ainda mais a nossa festa. Quero agradecer a todos que fizeram sua parte e doaram. Se a gente reclamar menos e cada um fizer o que pode para ajudar o próximo, construiremos um Brasil melhor. O Sesc foi a instituição escolhida pela Calcinha Preta, porque temos a certeza de que essa parceria vai gerar um grande impacto social”, declarou Bell Oliver.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria