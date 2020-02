CÂMARA MUNICIPAL ABRE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO EM LARANJEIRAS

Prosseguem até o próximo dia 28 de fevereiro, as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Laranjeiras. As provas devem ser realizadas em abril. O certame atende a uma determinação legal e o número de vagas ofertado é maior do que o que ficou estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE).

Ainda de acordo com a recomendação do TCE/SE, a exigência da realização de concurso público é apenas para preencher vagas em cargos de finalidades específicas da atividade fim do poder legislativo.

Contudo, o presidente da Câmara, além de atender as recomendações dos órgãos fiscalizadores, ampliou o número de vagas que deve ser oferecida neste certame. Todo o processo está sendo executado com transparência e organização, cumprindo as leis e respeitando o cidadão laranjeirense e demais candidatos inscritos.

Mais informações podem ser obtidas em: http://www.planejarconcursos.com.br/

