DENARC PRENDE 2 SUSPEITOS E APREENDE COCAÍNA E MACONHA EM ARACAJU

07/02/20 - 05:33:07

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 06

Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante nesta quinta-feira (06) Givaldo Soares Souza, conhecido como “Pierre” e Luiz Fernando Correia da Conceição, o “Neguinho”. Eles são suspeitos pela prática de tráfico de drogas na região do Mercado Albano Franco, em Aracaju.

Segundo informações repassadas, “ao perceberem a vigilância policial, os infratores atiraram para fora do veículo Fox que conduziam uma sacola plástica contendo vários pedaços de bolinhas de maconha embaladas em plástico filme, prontas para comercialização”.

Na casa de “Pierre”, os investigadores encontraram dentro do fogão uma bolsa com centenas de cápsulas vazias utilizadas para acondicionar cocaína, duas balanças, dois sacos contendo cocaína e vários sacos com maconha. No total, foram apreendidas 136,9 kg de cocaína e 2,329 kg de maconha.

Os suspeitos foram encaminhados para a 4ª Delegacia Metropolitana para adoção das medidas cabíveis.

Informações e foto SSP