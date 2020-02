Donali celebra sete anos e gravará disco ao vivo no Estúdio Showlivre, em SP

07/02/20 - 14:01:26

Começando a programação especial pelos sete anos da Donali, a banda lançou na quarta-feira, 05 de fevereiro, o seu primeiro trabalho de 2020. Disponível em todas as plataformas digitais, a releitura da música “Em Círculos”, de Alex Sant’Anna, conta com a participação do próprio compositor, e traz novos elementos que evidenciam as inspirações da Donali, com sons eletrônicos e influências, como o Jazz e a MPB. Em março deste ano comemorativo, a banda sergipana gravará o disco “Ao Vivo no Showlivre”, em São Paulo.

A cantora da banda Donali, Fernanda de Aquino, disse que a escolha da música para a releitura especial do ano comemorativo aconteceu por identificação. “Já conhecíamos Alex [Sant’Anna] desde a época em que ele fazia parte da Naurêa. Começamos a ter mais proximidade com as composições da carreira solo dele e ‘Em Círculos’ foi uma das que a gente mais gostou. Pessoalmente, tive afinidade com o motivo feminino que a canção traz, ao falar da mulher e suas expressões”.

Ao lado de Fernanda, a banda conta com David Davi, que assina os arranjos e a direção musical do single. Assumindo também a guitarra, violão, teclado e programações, David fala sobre a estética da nova versão. “Buscamos trabalhar com sons eletrônicos, de sintetizadores e programações. É uma dinâmica que temos usado em nossos últimos trabalhos. As harmonizações vocais e as progressões de acordes vem de nossas influências, como o Jazz e a MPB”, disse o músico da Donali.

Outro destaque vai para a capa do single: uma obra de arte em acrílica sobre tela, intitulada “Nuvem”, do artista plástico Fábio Sampaio. A ficha técnica da versão de “Em Círculos” conta com os potentes músicos da capital sergipana Fábio Oliveira (no contrabaixo) e Dudu Prudente (na bateria), ao lado de Fernanda de Aquino (na voz) e David Davi (na guitarra, violão, teclado e programações).

O single “Em Círculos” está disponível em todas as plataformas digitais da banda Donali: YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, Google Play e outras.

DONALI

Banda aracajuana, a Donali surgiu em 2013 e traz dois álbuns lançados: “Ideário” (2013) e “Da Beleza Humana e de Outras Mentiras” (2015). No Youtube da banda, é possível conhecer os seus três clipes oficiais: “Sombra do Cajueiro (2013), 2 em 1 (2014) e a releitura da consagrada música “Gostoso Demais”, de Dominguinhos e Nando Cordel, com participação de diversos artistas sergipanos. Durante 2019, apresentou o show “Donali Canta o Nordeste”, fazendo um passeio por clássicos da MPB com compositores nordestinos.

Foto: Juliana Santin / Capa do single: Fábio Sampaio

Por Alanna Molina