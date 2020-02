Economia de recursos pela Câmara de São Cristóvão será utilizada para reforma de praças

07/02/20 - 10:09:05

O presidente da Câmara de São Cristóvão, Paulo Junior, esteve com o prefeito Marcos Santana para comunicá-lo, através de ofício, da devolução de R$ 275 mil do duodécimo referente ao ano de 2019. A economia foi feita através de medidas de contenção de despesas, ajustes nas contas e responsabilidade fiscal, contando com o apoio de todos os vereadores.

Mesmo com a economia, segundo o presidente, o Legislativo não só manteve todos os serviços em funcionamento, mas realizou investimentos importantes na estrutura física e administrativa da sua sede, que passou por uma modernização em equipamentos e serviços, com adequação do espaço físico e aquisição de novos mobiliários e computadores. “Economizamos e, ainda por cima, realizamos benfeitorias e melhoramentos necessários para o trabalho, atendimento aos munícipes e, assim, oferecer mais qualidade no espaço físico e equipamentos para o servidor”, salientou.

OBRAS

O prefeito Marcos Santana elogiou a gestão do presidente Paulo Junior, afirmando que essa devolução só foi possível devido à sua responsabilidade com a coisa pública. “Esse trabalho deixa um legado de gestão, mostrando que podemos fazer mais com menos”, comentou.

Em comum acordo com a presidência do Legislativo e os demais vereadores, a prefeitura irá utilizar os R$ 275 mil na reforma de duas praças, uma no povoado Colônia Miranda e outra, a praça Durval Militão (caixa d’água), no Eduardo Gomes. “Com isso, Executivo e Legislativo devolvem à população em investimentos, os recursos que foram arrecadados através dos impostos”, ressaltou Marcos Santana.

Foto assessoria

Por T. Dantas