EM NOTA, EDVALDO CONFIRMA QUE SE FILIARÁ AO PDT NO PRÓXIMO DIA 10 DE MARÇO

07/02/20 - 13:11:12

O ato de filiação do prefeito Edvaldo Nogueira ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) ocorrerá no próximo dia 10 de março. A data foi definida em reunião, nesta sexta-feira, 7, entre o prefeito e o presidente estadual da legenda, deputado federal Fábio Henrique. O evento terá a presença do ex-ministro Ciro Gomes e do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, entre outras lideranças.

“Chegamos a uma data para o ato da minha filiação ao PDT em harmonia com a agenda da Direção Nacional, tudo bem dialogado e com a presença de Ciro Gomes, Carlos Lupi e outras lideranças nacionais. É um momento importante para mim, para a minha vida política e motivo de grande alegria”, declarou o prefeito.

Fábio reafirmou a importância da chegada de Edvaldo ao PDT. “Estamos recebendo o prefeito da capital, um prefeito muito bem avaliado, que tem uma história política muito parecida com a do PDT, de defesa dos trabalhadores. Para nós, é motivo de muita alegria, pois fortalece o nosso partido. Temos lideranças do interior que estão vindo para o PDT motivados pela filiação do prefeito Edvaldo. Foi tudo muito harmonioso, sem nenhum conflito, um passo muito importante do partido”, definiu.

De acordo com o presidente estadual do PDT, na vinda a Aracaju, Ciro Gomes cumprirá extensa agenda na cidade. Além do ato de filiação, o ex-ministro atenderá a imprensa e participará de um debate sobre o futuro do Brasil.

Foto divulgação

Por Valter Lima