Mais um policial militar surta em Aracaju e ameaça tirar a vida

07/02/20 - 17:04:11

Mais um policial militar surta em Aracaju e as informações são de que equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência em uma residência localizada na Rua Riachuele, no bairro São José.

As informações são de que o militar estaria trancado em um dos cômodos da residência e, enquanto isso, colegas da corporação tentam negociar. Ele estaria ameaçando tirar a própria vida.

Esse é o segundo caso que acontece esse ano nas mesmas circunstâncias envolvendo policiais militares.