Governo de Sergipe divulga calendário da 37ª edição dos Jogos da Primavera

A 37ª edição dos Jogos da Primavera, a maior competição de desporto escolar do Estado de Sergipe, já tem um calendário definido para o ano de 2020. Assim como em 2019, os Jogos da Primavera serão realizados em três etapas. A primeira etapa inicia dia 2 de abril e finaliza em 10 de junho. A segunda etapa de 24 de junho a 31 de junho e a terceira e última, de 24 de agosto a 9 de outubro.

A primeira etapa envolve a seletiva das modalidades coletivas (Basquetebol 3×3, Futsal, Handebol e Voleibol), sendo que esta etapa se divide em duas fases. A primeira fase refere-se à seletiva municipal, apenas do futsal masculino. Nesse mesmo período, ocorrerá a segunda fase, com a seletiva regional contemplando todas as modalidades coletivas.

A competição foi dividida em quatro polos regionais, onde ocorre a segunda fase da competição. Os polos regionais são: polo 1 – Lagarto/Itabaianinha; polo 2 – Nossa Senhora das Dores/Capela; polo 3 – Itabaiana e polo 4 – Aracaju/Nossa Senhora do Socorro.

Na segunda etapa dos Jogos da Primavera acontecem as seletivas para as Paralimpíadas Escolares (Natação, Atletismo, Badminton e Vôlei Sentado) e para a Fase Regional dos Jogos Escolares da Juventude, que acontecerá em Aracaju este ano. Esta segunda etapa será disputada não só na capital, mas também em Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, a partir do dia 24 (Jogos Escolares) e 31 de julho (Paralimpíadas), respectivamente.

A terceira e última etapa começa no dia 24 de agosto e vai até o dia 9 de outubro. Durante esse período, haverá uma pausa para realização da seletiva regional dos jogos escolares. A novidade nesta terceira etapa será a divisão em conjunto das modalidades.

Primeiro ocorrerão, de forma centralizada e em um só local, as lutas (Wrestling, Judô, Karatê, Taekwondo e Jiu-Jitsu), entre os dias 24 e 30 de agosto. Depois, entre os dias 19 e 27 de setembro, entram em ação os esportes de rede (Badminton, Vôlei de Praia e Tênis de Mesa) e as Ginásticas (Artística e Rítmica). Finalizando entre os dias 5 e 9 de outubro, acontecem as disputas dos esportes cíclicos (Atletismo, Ciclismo e Natação) e o Xadrez. As modalidades individuais presentes são classificatórias para a Fase Nacional dos Jogos Escolares.

Todos os detalhes e atualizações sobre essas datas estarão divulgadas no site dos Jogos da Primavera:www.seduc.se.gov.br/jogos.