Monte Alegre – Centro de Excelência 28 de janeiro completa 45 anos

07/02/20 - 06:29:01

Sempre é bom comemorar mais uma primavera e quando se trata de uma instituição escolar torna-se mais significativo para todos nós. Neste dia, 07/02/2020, a comunidade monte-alegrense tem a honra de festejar os 45 anos do Centro de Excelência 28 de Janeiro, então Colégio Estadual 28 de Janeiro.

Em 07 de fevereiro de 1975, a unidade escolar foi entregue a comunidade pelas mãos do então governador Paulo Barreto de Menezes. A escola passou por ampliações e reformas nos anos 1978 (Governo José Rollemberg Leite), 1980 (Governo Augusto Franco), 2002 (Governo Albano Franco) e em 2006 (Governo João Alves Filho).

Ao longo do tempo tronou-se referência no município e região por ofertar o Ensino Fundamental e Médio de qualidade, formando diversos cidadãos monte-alegrenses no campo acadêmico e para a vida.

Seus projetos pedagógicos, corpo docente e discente, profissionais, pais e equipe gestora fazem do 28 uma escola voltada à AÇÃO, respeitando o conhecimento dos educandos, valorizando as suas competências e habilidades, ajudando na construção do projeto de vida, compreendendo as limitações individuais, construindo sonhos, escrevendo histórias e contabilizando resultados.

É com essa positividade que o 28 chega aos seus 45 anos. Ainda há muito caminho a percorrer, vidas a transformar e aprendizagem a receber. Vida longa a todos que fizeram e fazem esta instituição! PARABÉNS, C.E. 28 DE JANEIRO!

Carlos Alexandre N. Aragão

Professor