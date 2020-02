Presidente da OAB visita TCE e prevê parceria reforçada na nova gestão

07/02/20 - 15:31:29

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, foi recebido pelo presidente do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, na manhã desta sexta-feira, 7.

No encontro de cortesia, o conselheiro enfatizou a relevância dos advogados para o andamento dos trabalhos na Corte de Contas.

“A advocacia qualifica o nosso trabalho, de modo que é fundamental a presença e participação desses profissionais no âmbito dos processos de controle externo”, comentou o conselheiro-presidente.

Krauss reiterou a relação de parceria entre as duas instituições, citando como exemplo a reativação da Sala OAB, na sede do Tribunal, além da facilitação do acesso dos advogados aos processos que tramitam na Corte por meio de novas ferramentas tecnológicas.

“Viemos aqui em uma visita de cortesia, trazer algumas demandas e estreitar ainda mais os laços com o TCE; também pelo fato de muitos advogados trabalharem e fazerem parte do Tribunal de Contas”, observou o presidente da OAB/SE.

Informações e foto TCE