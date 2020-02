PRF IDENTIFICA DE ANIMAIS SOLTOS NA BR 235 NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

07/02/20 - 11:11:22

Policiais rodoviários federais identificaram nessa quinta-feira, 06, o dono de animais soltos na BR 235. O fato ocorreu no km 50 da rodovia federal, em Itabaiana/SE.

Na terça-feira, uma equipe PRF fazia o trabalho de fiscalização na rodovia quando avistou duas éguas soltas no km 57 da BR 235. Imediatamente foi feito o manejo dos animais para local adequado a fim de evitar acidentes. Dois dias depois do recolhimento, um homem compareceu à unidade da PRF do município informando ser o dono dos animais.

Ao ser identificado, o homem foi informado da contravenção penal de omissão de cautela na guarda de animal. Por esse motivo, ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e após os procedimentos, os animais foram liberados para o proprietário.

Fonte e foto: PRF/SE