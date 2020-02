Sem surpresas à frente

Diógenes Brayner

As eleições municipais deste ano têm a marca da precipitação. Tudo vem acontecendo dentro ainda do provável. Pode-se repetir que até o momento há apenas um candidato certo a prefeito: Edvaldo Nogueira (ainda sem partido), que vai naturalmente à reeleição. Os demais podem ou não manter-se no jogo. Apesar disso já aconteceu uma pesquisa eleitoral, registrada e tudo no TRE, que revelou os nomes mais cotados na disputa que acontece em outubro, mesmo sem registro de candidatura e até sem partido.

Jamais se viu tanta pressa. O Partido dos Trabalhadores poderia ter segurado mais a decisão de lançar candidato próprio e se manter na estrutura de aliança. Antecipou a decisão, mas poderia “empurrá-la com a barriga” para conclusões futuras. A resposta do PCdoB também foi imediata. Apenas 24 horas depois. Trouxe de volta o vereador professor Bittencourt, para “despachar” o suplente petista Camilo Lula (PT), que vinha exercendo o mandato. Com isso, fecharam-se as portas para o retorno e arranhou um arco de alianças que parecia sólido.

As demais siglas mantêm-se cumprindo o ritual para lançamento de um provável nome para pré-candidatura. O grupo liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) também chegou mais cedo ao promover o lançamento da delegada Daniele Garcia para disputar a Prefeitura de Aracaju, baseado em um pesquisa interna. Tudo certo, embora tenha afastado do bloco o Patriota, que imaginava ter a vereadora Emilia Corrêa como cabeça de chapa à sucessão municipal.

Com essa conjuntura eleitoral montada, já se inicia as especulações, mesmo que tudo esteja na base da mais pura pretensão. Os palpites começam a surgir: o mais forte é que o trabalho realizado por Edvaldo Nogueira durante a sua administração assegura a sua reeleição. Como falou um ex-deputado federal, “é melhor manter quem se sabe que faz, do que se aventurar a eleger alguém que possa ou não fazer”. E isso toma corpo, além do grupo coeso que mantém a base aliada.

Criou-se um frisson sobre a candidatura da delegada Daniele Garcia, em razão de um trabalho realizado por ela em Governos anteriores, mas nada que possa explodir em termos políticos eleitorais. O chamado grupo que se arvora de fazer uma “nova política”, deixa passar a impressão que trabalhará seguindo caminhos diferentes, sem politizar a administração e mantendo rigor nas escolhas da equipe administrativa e sem compromissos avessos à teoria da renovação.

Nesse caso fica a pergunta: caso eleita, como Daniele vai negociar maioria na Câmara Municipal, se nenhum vereador eleito lhe dará sustentação sem participar da administração? É muito difícil mudar esse formato, sem que se assumam compromissos para adquirir maioria até entre auxiliares. Mas, é apostar para ver e até torcer para que o milagre dê certo. Há também a visão de que o Cidadania vai mirar o PT, para chegar ao segundo turno.

O Partido dos Trabalhadores admite que a participação popular “já são cartas marcadas” e alimenta isso com o êxito que o PT sempre obteve em Aracaju, mesmo que até hoje tenha elegido apenas um prefeito – Marcelo Déda – e ajudado Edvaldo Nogueira (PCdoB) a ocupar o mandato por três vezes. Márcio Macedo vê apoio do povo ao seu nome e até já começou a fazer críticas à atual gestão, sobre a falta de escoamento nas ruas que foram asfaltadas recentemente.

O ex-deputado Valadares Filho (PSB), que já disputou a Prefeitura de Aracaju, ficou muito satisfeito por ter aparecido como o terceiro mais citado na pesquisa: “sequer anunciei a pré-candidatura e já estou bem na fita”, disse. Demais pré-candidatos não se mostraram satisfeitos por não integrarem a avaliação do Instituto Única, embora estejam nas mesmas condições daqueles que lá estiveram.

As eleições de outubro próximo, dentro de observações políticas, não trarão grandes surpresas, embora possa acontecer acidente grave no decorrer do percurso.

Sales no Turismo

O governador Belivaldo Chagas (PSD) jantou ontem com o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais. E ao responder à pergunta de um empresário sobre turismo, fez uma revelação:

*** – Quero dizer agora algo que não tinha dito até agora a ninguém: enquanto eu for governador, Sales Neto não sai da Pasta do Turismo, disse.

*** Essa, o próprio Sales Neto não sabia.

Filiação definida

Está marcada para o dia 10 de março (uma terça-feira) a solenidade de filiação do prefeito Edvaldo Nogueira em seu novo partido, o PDT.

*** Virão filiados ao partido de outros Estados, inclusive o presidente nacional, Carlos Lupi, e o ex-ministro Ciro Gomes.

Quer volta do PT

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) está conversando com lideranças de Aracaju, sobre o momento político e o lançamento de candidatura própria pelo PT.

*** Jackson também faz algumas consultas sobre uma posição a tomar, o que só será decidida em março.

*** Um detalhe: JB ainda pensa em unir o bloco em torno da candidatura de Edvaldo, para que a vice seja indicada pelo Partido dos Trabalhadores.

Não tem volta

Quem conversou com o ex-governador Jackson Barreto acha que o PT iniciou um caminho sem volta e admite que “já não há mais clima para reconciliação”.

*** Para JB, o retorno do PT para compor com Edvaldo daria o tempero de centro-esquerda que ele sugere para uma chapa à Prefeitura de Aracaju.

Everton no Pros

Everton Souza (MDB), ligado ao ex-governador Jackson Barreto (MDB), já arrumou as malas para deixar a legenda e se filiar no Prós, do ex-deputado estadual Robson Viana, cujo irmão é o presidente.

*** Everton terá apoio de Jackson Barreto na disputa por uma vaga na Câmara Municipal. Jackson, Everton e Robson já se sentaram para tratar da transferência, que acontecerá em março.

*** Sobre a informação o próprio JB responde: “não tenho porta voz para fazer anúncio das minhas escolhas políticas”.

Abalou a Déda

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) falou ontem rapidamente sobre a condenação da revista Veja, pela publicação da matéria “Micareta Picareta”, que atingia o ex-governador Marcelo Déda.

*** – Para mim a justiça foi feita, disse ela, lembrando o quanto “Déda primava pela sua honestidade”.

*** – A matéria da Veja abalou muito a Déda, concluiu.

Sobre pré-candidatura

Eliane Aquino reconhece que a pré-candidatura de Márcio Macedo (PT) a prefeito de Aracaju tem boa receptividade do eleitorado e se declarou “muito feliz”.

*** Admite que o PT vá retomar o seu posicionamento político em Aracaju para cumprir o desejo do povo.

Sukita já decidiu

O ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, já decidiu o partido que vai se filiar, mas mantém em segredo. É uma legenda de esquerda e a filiação se dará dia 08 de março.

*** Sukita diz que já está em pré-campanha a prefeito de Capela e se declara “feliz” com o apoio do eleitorado da sua cidade.

Agora faz critica

O pré-candidato do PT a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo, faz críticas ao trabalho de recapeamento asfaltico da Prefeitura da Capital, com as chuvas caídas ontem.

*** Diz que “não adianta asfalto novo e drenagem velha, sem o escoamento adequado das águas pluviais. Um problema sério que precisa ser enfrentado de forma conjunta entre a prefeitura e a sociedade”.

*** – Por tudo isso um plano diretor tecnicamente viável e amplamente discutido com a sociedade é uma premissa que se impõe.

Fabio será candidato

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) será mesmo candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro. Diz que o grupo cobra dele essa decisão.

*** Fábio Henrique diz que a direção do seu partido concorda com a candidatura e vai lhe dar todo o apoio necessário.

Um bom bate papo

Mais chuvas – O serviço de meteorologia de Sergipe diz que as chuvas em Aracaju devem ir até amanhã. Geralmente essas previsões não batem.

Com Emilia – Gilmar Carvalho avisa que se não for candidato a prefeito de Aracaju vai apoiar a vereadora Emília Correa se ela resolver ir à disputa.

Graves denúncias – Aliás, Gilmar Carvalho ameaçou fazer graves denúncias em relação a alguns nomes que se prontificam a disputar a sucessão municipal.

Líder do Senado – O senador Rogério Carvalho (PT) começa a se movimentar como líder do partido no Senado Federal. Quer mostrar a que veio.

Lurian atua – A filha do ex-presidente Lula (PT), Lurian Silva (PT) está participando de atos do partido em cidades do interior e vai atuar em Aracaju.

Não recua – O ex-senador Almeida Lima não recua do seu objetivo de disputar a Prefeitura de Aracaju e já conversa com outros partidos.

Não decidiu – O prefeito de Estância, Milton Andrade (sem partido) tem convites para filiação, mas só vai se decidir mais à frente.

Disputa Câmara – Isadora Sukita, filha do ex-prefeito de Capela, Manuel Messias Sukita, vai disputar mandato de vereadora em Aracaju.

Censura endurece – A marchinha “Quem não deu não Damares” foi retirada das redes sociais. A censura à livre expressão começa a endurecer.