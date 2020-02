Serviços de veículos estarão suspensos no Detran de 12 a 16

07/02/20 - 14:38:04

A medida é necessária para adequação dos setores para a emissão da Placa de Identificação Veicular (PIV)

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) informa aos seus usuários que entre os dias 12 e 16 de fevereiro estarão suspensos em todas as suas unidades e no site da autarquia os serviços de veículos, com exceção do licenciamento anual. A medida é necessária para adequação dos setores para a emissão da Placa de Identificação Veicular (PIV) padrão Mercosul a partir da segunda-feira, 17.

Clientes que já estão com agendamentos para serviços de veículos para os dias 12, 13 e 14 deste mês devem reagendar pela internet. Já os serviços de veículos, vistoria e comunicação de venda com vencimento entre 10 e 16 de fevereiro terão prazo prorrogado para o dia 6 de março.

Quem já iniciou processos de veículos que resultem em nova PIV deve finalizar seus serviços até a terça-feira, dia 11, para que possa emitir a placa ainda no padrão atual (cinza). Caso o serviço não seja confirmado até a sexta-feira, dia 14, o cliente arcará com novos custos para emissão de PIV no padrão Mercosul.

Fonte: Detran