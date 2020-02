SINDIJOR e UNIT planejam grande evento para o Dia do Jornalista

07/02/20 - 06:19:11

Diretores do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Sergipe (SINDIJOR) se reuniram na tarde desta terça-feira (6) com a Coordenação do curso de Jornalismo da Universidade Tiradentes (UNIT), para discutir a possibilidade de um evento conjunto em comemoração ao Dia do Jornalista, 7 de abril.

A ideia, segundo o presidente do SINDIJOR, Edmilson Brito, é promover um debate com a categoria sobre a importância do Jornalismo na sociedade, principalmente nos dias atuais em que a profissão tem sido bastante atacada pelo governo federal.

“Queremos no Dia do Jornalista realizar um grande evento que reúna jornalistas, estudantes, repórteres fotográficos e cinematográficos e profissionais de outras áreas da comunicação, até porque a nossa profissão, por sua importância social, desperta o interesse de toda a sociedade”, explica Edmilson.

Ficou estabelecido que SINDIJOR e UNIT estudarão os temas a serem abordados no evento, bem como os nomes dos convidados. O evento deverá ser feito no auditório do curso de Jornalismo da universidade.

Além do presidente, a reunião contou ainda com a participação do vice-presidente Milton Alves Júnior e do diretor de Imprensa e Comunicação, Paulo Sousa, que também é diretor Institucional da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), além da professora Valéria Bonini, coordenadora do curso de Jornalismo, e do professor Caio Castro, coordenador do UNIT Notícias.

Fonte e foto assessoria