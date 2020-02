SORTEIO DA MEGA-SENA DESTE SÁBADO (8) PODE PAGAR R$ 90 MILHÕES

07/02/20 - 05:00:55

Concurso 2.232 será às 20h e poderá ser acompanhado pela TV ou pelas redes sociais da CAIXA

Neste sábado (8), a Mega-Sena promete pagar um prêmio estimado em R$ 90 milhões. O sorteio do concurso 2.232 será realizado no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O público pode acompanhar presencialmente ou pela televisão e redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).

O valor pode garantir um rendimento mensal de R$ 232 mil caso o apostador opte por investir na Poupança da CAIXA. Caso prefira, pode investir em bens e adquirir 16 helicópteros.

Como apostar:

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas, na Mega-Sena, pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte. O valor da aposta simples da Mega-Sena é de R$ 4,50.

Para jogar pela internet, no portal Loterias CAIXA, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia. Cada compra pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site. Também pelo portal, os apostadores podem optar pelos combos, que oferecem apostas de várias modalidades. Na seleção do combo, o cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou o formato “Surpresinha”, no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta, quando da sua efetivação.

Usuários da plataforma iOS têm disponível na Apple Store o app Loterias CAIXA e podem apostar nas seguintes modalidades: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca e Dia de Sorte. As apostas podem ser feitas todos os dias e a qualquer hora, respeitando o período de captação de cada concurso.

Bolão CAIXA:

Para ter mais chances de ganhar nas modalidades Mega-Sena, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Dupla Sena e Loteca basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões da Mega-Sena têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 5, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas. A probabilidade de acerto da aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões. Já no caso da aposta de 10 números, a chance de ganhar aumenta para uma em 238 mil.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Assessoria de Imprensa da CAIXA