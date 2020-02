Sukita: “Ezequiel, André, Zezinho e Astrogildo colocaram Capela nas páginas policiais”

07/02/20 - 16:36:13

O ex-prefeito de Capela Manoel Messias Sukita voltou a declarar que é pré-candidato a prefeito do município de Capela e manda um duro recado para o deputado estadual Zezeinho Sobral, a que ele qualifica como traidor e responsável pela perca do mandato.

Sukita gravou um áudio que foi publicado em alguns grupos de WhatsApp onde ele faz duras críticas ao deputado Zezinho, ao ex-deputado federal André Moura, ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite e uma pessoa a quem ele chama de Astrogildo.

Manoel Sukita alega que recebeu um vídeo onde o deputado Zezinho Sobral teria denegrido a sua imagem. “eu vi o senhor me esculhambando nas redes sociais. É assim que o senhor agradece a quem ajudou a te eleger. Você tomou o meu partido e deu para Astrogildo, a quem não tinha chance nenhuma de se eleger. Tomou não, você roubou o meu partido e isso para me prejudicar e ele se fosse gente do bem não aceitaria mas tem caráter igual ao seu”, acusou Sukitas.

Durante o áudio, embora aparente muita calma, o ex-prefeito foi duro em suas palavras, afirmando que “você foi emprestado para Laranjeiras e lá ninguém te quer. Vamos andar comigo e você vai as pessoas me convidando para ser candidato lá. Você quer colocar seu irmão mas não vai conseguir porque ninguém te quer e lá, eu pude ver o quanto você é odiado”, disse Sukita.

Mas o que chamou a atenção em sua fala, foi a afirmação de que “quem colocou a Capela nas páginas policiais foi o Ezequiel, André, Zezinho e Astrogildo”. Embora não há informações de que algum dos acusados pelo ex-prefeito tenha sido presos, ele os responsabiliza de o município aparecer nas “páginas policiais”.

Munir Darrage