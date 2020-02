Definição em Telha: Zé João e vereador Bruno oficializam união

08/02/20 - 08:44:05

O empresário José João Nascimento “Zé João” e o vereador Bruno decidiram caminhar juntos na disputa da Prefeitura Municipal. Ficou definido na última sexta-feira, 07/fev., que Zé João é o pré-candidato ao cargo de Prefeito e tem o vereador Bruno como seu vice=prefeito na chapa.

A composição da candidatura conta com o apoio dos ex-prefeitos Domingos e Eris de Melo. Conta ainda com seis vereadores ao lado do projeto fazendo o momento político na cidade de Telha como um dos mais fortes das últimas eleições do município.

Para o ex-prefeito Domingo, Zé João que já havia conquistado o apoio de várias lideranças locais e famílias da cidade, tem seu projeto fortalecido com a chegada do vereador Bruno que goza de grande prestígio entre a população local de todo município.

Não resta dúvida que a chegada de Bruno e a composição de lideranças no entorno do projeto de Zé João, é um grande diferencial de peso que soma muito para uma vitória. na disputa da Prefeitura Municipal e será uma das mais acirradas no Estado de Sergipe.

Por Adeval Marques