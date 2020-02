FÁBIO REIS DIZ QUE PREFEITURA DE LAGARTO USA MÁQUINA PÚBLICA PARA LUDIBRIAR

08/02/20 - 09:04:53

O deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) repudia e lamenta profundamente que a Prefeitura de Lagarto esteja usando a máquina pública para ludibriar os cidadãos lagartenses ao afirmar que as obras de calçamento que serão executadas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF são de parceria com o município quando essa ação na verdade, e já é sabido por toda a população do município de Lagarto, é fruto de recursos de emendas parlamentares de autoria do deputado Fábio Reis, que totalizam R$ 11 milhões.

Como coordenador da bancada sergipana em Brasília, Fábio se diz extremamente entristecido pelo fato de a gestão da prefeita Hilda Ribeiro (SOLIDARIEDADE) usar a Secretaria Municipal de Comunicação, setor que sempre foi de extremo respeito e reconhecimento público, como ferramenta para práticas politiqueiras, desrespeitando o trabalho e o mandato de um parlamentar na Câmara dos Deputados.

Assessoria Parlamentar

Deputado Federal Fábio Reis