HOMEM É ASSASSINADO EM VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO

08/02/20 - 09:31:20

Um homem foi assassinado na manhã deste sábado (08) após ser atingido por golpes de faca, no município de Poço Redondo.

As informações são de que a vitima identificada como Pedro Júnior, foi assassinado no bairro São José. Devido a gravidade dos ferimentos, a vitima morreu no local.

Após cometer o crime, o homem acusado de desferir os golpes fugiu do local. Não se sabe o motivo do crime.

A policia foi acionada e está no local colhendo informações