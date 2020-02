Maria do Carmo conhece Federação dos Municípios Sergipanos e ouve demandas

08/02/20 - 09:41:20

Gestores municipais estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira, 07, para receber, na Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), a senadora Maria do Carmo, que na oportunidade conheceu a sede e conversou com os prefeitos sobre as demandas municipalistas e emeda parlamentar.

A inciativa do presidente da Federação, Christiano Cavalcante, em convidar a senadora para conhecer a casa dos municípios, teve como objetivo apresentar a escola de gestores, um novo projeto que já está em andamento, e que levará o nome do ex-governador João Alves Filho.

“A participação da senadora é fundamental na locação de recursos, construção de parcerias com ministérios e órgão de controle para que a gente possa, dessa maneira, fazer uma escola de gestão forte e que construa um futuro melhor para os técnicos dos municípios sergipanos”, frisou.

Os prefeitos presentes realizam homenagens à senadora Maria do Carmo com lembranças que representam cada município, a exemplo de comidas típicas, chapéu de coro e imagens. Cada gestor agradeceu a parlamentar pelo empenho e dedicação com as solicitações feitas em seu gabinete, relembrou importantes serviços realizados durante o mandato, e aproveitou o encontro para fazer alguns pedidos, que foram anotados pela senadora.

Em fala, o prefeito de Campo do Brito, Marcel Souza, destacou o brilhante trabalho realizado por Maria do Carmo. “Tem sido uma parlamentar muito atuante em defesa dos municípios sergipanos, principalmente no tocante a viabilização dos recursos. As demandas existem nos municípios, e essa aproximação junto a FAMES ajuda a eliminar os entraves burocráticos que impedem a chegada desses recursos à nossa população mais rapidamente”, ressaltou o gestor.

A senadora Maria do Carmo disse estar extremamente gratificada com a idealização da FAMES quanto à escola de gestores. “Muitos prefeitos são bons, mas às vezes surge a dificuldade de gerir, e esta iniciativa auxilia naquilo que é preciso para que se faça uma gestão eficiente”, elogiou.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba-CODEVASF, Cesar Mandarino, também esteve presente, e ressaltou a importante missão que é executar as ações em benefício dos municípios.

Escola de gestores

O novo projeto da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) vem para suprir as necessidades dos municípios no que diz respeito a qualificação das equipes técnicas.

A Federação está discutindo com o Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Caixa Econômica Federal, Tribunal do Estado, CODEVASF e diversos ministérios em Brasília, a exemplo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a ideia de ouvir os municípios sobre cada dificuldade enfrentada no atendimento às demandas desses órgãos.

Através desta parceria, a FAMES irá realizar, dentro da programação do novo projeto Escola de Gestores, capacitações para todos os técnicos dos municípios, seja secretário de saúde, educação ou assistência social. Além disso, técnicos que executam as ações dentro dos municípios também serão qualificados, como engenheiros, contadores e secretários de controle interno.

Cada capacitação será realizada com o objetivo de suprir problemas recorrentes nos municípios, e facilitar o acesso aos recursos federais, estaduais, execução de obras, e correta na prestação de contas com o Tribunal de Contas, União e Estado.

Haverá um calendário com todos os eventos que serão realizados pela escola de gestores durante o ano, com apoio dos órgãos de controle e a participação de técnicos e ministérios, fortalecendo assim o municipalismo sergipano.

O primeiro curso acontecerá no dia 09 de março, com o tema “Último ano de mandato dos prefeitos que estão em exercício”.

Diversos assuntos de interesse municipal serão destacados nos encontros realizados pela escola.

Por Yslla Vanessa

Ascom Fames