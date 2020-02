Militar reformado tenta suicídio e Cabo Amintas é chamado para ajudar nas negociações

08/02/20 - 07:59:10

Na tarde dessa sexta-feira, 07, o vereador Cabo Amintas (PTB) atendeu ao pedido de socorro de um ex-companheiro de farda reformado que tentou contra a própria vida dentro da própria residência, no centro de Aracaju.

No momento de desespero, o cabo reformado [que não terá o nome revelado], exigiu a presença de Amintas, que imediatamente, após receber a chamada dos familiares foi ao encontro do colega que, armado com uma faca, já havia feito cortes nos pulsos. No local, estavam presentes policiais do Centro de Operações Especiais (COE), Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), bombeiros e uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu). Amintas conversou durante horas com o PM reformado até que a situação foi controlada.

A motivação, por medida de precaução e para não estimular outros casos, não será revelada em sua essência, mas, o que pode ser adiantado é que o militar enfrenta problemas emocionais resultantes de anos de trabalho na PM de Sergipe e, como consequência, a falta de reconhecimento no encerramento da carreira.

Amintas confessou, após conversar com o PM e familiares, que estava aliviado por conseguir ajudar o colega. “O trabalho militar, em constante combate e alerta nos causa estresse e doenças como a depressão. Tudo isso, em conjunto com a desvalorização do serviço de segurança pública e com um salário que não é reajustado há 8 anos, deixa qualquer pessoa abalada”, afirmou.

Conclusão, foi uma tarde turbulenta, mas com final feliz. Amintas disse ter consciência da pressão que os policiais sofrem e pediu a união na luta para que o governo de Sergipe conceda melhorias os servidores públicos. “Nós policiais devemos nos cuidar, pois a polícia nos adoece, depois nos abandona e o governo não está nem aí”, declarou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas