MILITARES DO 7° BATALHÃO PRENDEM CASAL POR TRÁFICO E RECUPERAM MOTO ROUBADA

08/02/20 - 06:17:29

No final da tarde desta sexta-feira (07), policiais militares do 7° Batalhão, após investigações acerca de tráfico e roubos de motos, na região de Lagarto, realizaram a prisão de um casal suspeito de tráfico de drogas.

Os policiais foram até a residência dos suspeitos, e lá foi encontrado vários pinos de cocaína e uma motocicleta que havia sido furtada na noite de quinta-feira (06), no centro de Lagarto.

A moto foi recuperada e os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Com informações do major Heliomarto Rezende, do 7º BPM