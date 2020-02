“Nosso grito de carnaval será contra a violência à mulher”, avisa Zezinho do Bugio

08/02/20 - 08:16:51

Em mais um ano, o vereador Zezinho do Bugio realiza, próximo domingo (9), o tradicional Bloco Mamãe Quero Beber, no conjunto Bugio. O evento atrai mais de 10.000 pessoas há mais de 12 anos e é muito esperado pela população. Na edição 2020, o vereador definiu como tema o combate à violência contra mulher.

Segundo Zezinho, é fundamental falar sobre este tema de forma cotidiana, sobretudo, no carnaval. “Como fazemos todos os anos, precisamos alertar a sociedade acerca de algum problema que venha ser combatido por todos nós. O feminicídio em nosso Estado é muito grande, por isso, precisamos falar sobre, criar mecanismos e políticas para o seu fim e, claro, chamar o povo para se juntar a nós nesta luta”, enalteceu.

Além deste tema, o vereador também lembrou que o combate às drogas e a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis também serão abordados. “Não é de hoje que eu tenho ajudado entidades e projetos sociais que estão na luta pela vida dos nossos jovens. Sempre contamos com a presença do Dr. Almir, uma referência na saúde sexual. No evento, vamos alertar nossos foliões acerca do uso de preservativos. Vale lembrar também que a luta contra às drogas também será abordado. Juntos, mesmo na alegria do carnaval, vamos trabalhar em prol da população”, destacou o vereador.

O evento acontece a partir das 10h, com o Encontro Cultural de Ritmos, onde mais de dez bandas farão apresentações. Já na parte da tarde, a partir das 14h, o Bloco Mamãe Quero Beber saíra do final de linha do Bugio e deve percorrer as principais ruas da comunidade.

A organização avisa ainda que as camisas, que serão trocadas por 2kg de alimentos não perecíveis, estarão disponíveis a partir da manhã do sábado, dia 8.

Por Marcos Simões

Assessoria de imprensa do vereador