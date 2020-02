PRESIDENTE DO SINPOL, ADRIANO BANDEIRA, É PRÉ-CANDIDATO A VEREADOR

08/02/20 - 07:01:10

O presidente do Sindicato dos policiais Civis de Sergipe (Sinpol), Adriano Bandeita, emitiu uma nota nesta sexta-feira (07) informando que irá disputar uma das 24 vagas na Câmara Municipal de Aracaju. Na nota, Adriano informa que recebeu convite do PSC e aceitou se filiar ao partido e se coloca como pré-candidato.

Veja o que diz a nota:

É com muito respeito aos policiais civis de Sergipe que informo ter aceitado o convite do Partido Social Cristão (PSC) e estou pré-candidato a vereador por Aracaju. Destaco que não foi uma decisão simples a ser tomada e que refleti bastante juntamente com minha família, amigos e diversos colegas da Polícia Civil. Muita luta, determinação e decisões coletivas continuarão norteando nossas ações, seja na militância sindical ou no universo político.

Estou ciente dos desafios diários, mas o apoio que tenho recebido tem fortalecido essa decisão positiva. Aracaju precisa de projetos eficientes na área da Segurança Pública, sobretudo no combate à criminalidade e à violência. Nossa experiência no trabalho policial será decisiva nessa trajetória que enfrentaremos de maneira combativa e transparente. Continuaremos seguindo na luta.

Adriano Bandeira

Presidente do Sinpol/SE

Pré-candidato a vereador pelo PSC

Aracaju (SE), 07 de fevereiro de 2020.