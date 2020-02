TRÂNSITO NA HERMES FONTES E ADÉLIA FRANCO SERÃO ALTERADOS A PARTIR DE 2ª

08/02/20 - 10:15:21

Devido ao avanço das obras de infraestrutura do corredor Hermes Fontes, a Prefeitura de Aracaju informa que haverá mudanças no trânsito nas avenidas Hermes Fontes e Adélia Franco, a partir desta segunda-feira, dia 10. Na nova fase da obra, haverá uma redução do trecho interditado na primeira frente de trabalho e uma ampliação na segunda frente.

Dessa forma, o trecho interditado na Hermes Fontes, permanecerá no sentido Sul da via, agora, no trecho entre a avenida Edélzio Vieira de Melo e a rua Euclides Paes Mendonça. Assim, da Praça da Bandeira até o cruzamento da via com a Edélzio Viera de Melo o trânsito será liberado. O sentido Norte (praias/Centro), continua com binário para a circulação dos veículos no mesmo trecho da obra.

Já na avenida Adélia Franco, a obra no sentido Norte (Orlando Dantas/Centro) da via que está sendo executada no trecho entre o cruzamento com as ruas Manoel de Oliveira Martins e Gutemberg Chagas, será ampliada, havendo bloqueio também do Palácio do Governo do Estado até o cruzamento com a avenida Marieta Leite.

O trânsito no trecho em obras na Adélia Franco continuará sendo desviado para a rua Manoel de Oliveira Martins, seguindo pelas ruas Gutemberg Chagas, voltando para a Adélia Franco, depois pela rua Elísio Araújo, onde os condutores acessarão a via paralela onde fica a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe (Cehop), passando pela avenida Marieta Leite, por onde os condutores poderão retornar para a avenida Adélia Franco. Para evitar congestionamento, o condutor pode utilizar as avenidas Beira Mar, Tancredo Neves e Ministro Geraldo Barreto Sobral como rotas alternativas.

O superintendente Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Renato Telles, reitera que as avenidas em obras estão sinalizadas e com agentes de trânsito para auxiliar o tráfego. “Instalamos painéis eletrônicos antes das interdições para alertar os condutores, as avenidas estão sinalizadas e com os agentes atuando, mas, como toda obra traz transtornos, recomendamos aos condutores o uso de rotas alternativas. Estamos trabalhando para minimizar ao máximo os impactos no trânsito”, conta.

Outra alteração

A terceira frente de trabalho, na avenida José Carlos Silva, também sofreu uma alteração de sentido, na última sexta-feira, 7. Agora, a obra está concentrada no sentido Sul (Centro/Santa Maria) da via, entre o cruzamento com a rua João Batista Machado e a rotatória de acesso ao conjunto Orlando Dantas. No sentido contrário, no mesmo trecho, foi montado um binário para a circulação dos veículos.