VEÍCULO DE PASSEIO FICA PARCIALMENTE DESTRUÍDO APÓS BATER EM MURO NO DIA

08/02/20 - 07:50:09

Um veículo de passeio ficou com a frente parcialmente destruído, após o motorista bater no muro de proteção no Terminal do Distrito Industrial (DIA) em Aracaju.

Segundo informações passadas por agentes da SMTT, o acidente foi registrado no inicio da manhã deste sábado (08). O carro, um Renault Fluence, de cor preta, ficou com a frente e a traseira danificada, porém o motorista não foi encontrado no local. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

Os agentes da SMTT estão providenciando a retirada do carro para não prejudicar o trânsito no local.

Com informações e foto da ascom SMTT